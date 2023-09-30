İşte doğalgaz facialarını önlemek için alınacak tedbirler

İstanbullular dikkat! AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
İstanbullular dikkat! AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına dair Valilikten açıklama
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına dair Valilikten açıklama
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İşte doğalgaz facialarını önlemek için alınacak tedbirler

Önceki gün İstanbul Şirinevler'de, dün de Ankara Mamak'ta doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamaların ardından, doğalgaz kaçakları konusunda nasıl tedbir alınabileceği yeniden gündeme geldi. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), binada ve dairede nasıl güvenlik önlemi alınabileceğine ilişkin rehber hazırladı. Rehberde, vatandaşların patlama ve zehirlenmelere karşı neler yapabileceği anlatıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 08:47, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 08:48
Yazdır
İşte doğalgaz facialarını önlemek için alınacak tedbirler

İstanbul ve Ankara'da art arda yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki ayrı doğalgaz patlaması, facia önleyen tedbirlerı gündeme getirdi.

"MERDİVEN OTOMATİĞİNE BASMAYIN"

Binada alınacak güvenlikler çerçevesinde, bina içine doğalgaz detektörü, deprem sensörü ve bina girişine de selenoid vana konulması gerektiği belirtildi.

Rehberde, dedektör ve sensörün, binada doğalgaz kaçağı veya deprem olduğu zaman siren şeklinde öterek ikaz verdiği ve binanın girişine konulacak selenoid vanaya komut vererek binanın gaz girişini kapattığı ifade edildi.

GAZBİR, merdiven otomatiklerine alınacak tedbirleri de hatırlattı. Rehberde, "Merdivenlerde doğalgaz kaçağı hissedildiğinde merdiven otomatiğine dokunularak ışıkların yakılmaması gereklidir.

Alt katta koku hissetmeyen bir vatandaş, ışıkları yakarak gazın sıkışık olduğu yerden patlamasına sebebiyet verebilir. Binanın gaz kaçaklarında merdiven otomatiğinin sigortasının, gaz detektörü tarafından otomatik şekilde kapanması gereklidir.

Merdiven otomatiği hareket sensörlüyse, ek tedbir olarak bina ana giriş kapısının önüne sigorta şalteri konulup, merdiven otomatiğinin elektriğinin acil durumlar için elle kapatılması gereklidir" denildi.

"DAİREDE HERMETİK CİHAZ ŞART"

Daire güvenliği için dairede ısıtma amaçlı kullanacak cihazın 'hermetik cihaz' olması önerildi.

Bacalı cihazların, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı sürece çok tehlikeli olduğunu belirten GAZBİR, bacalı kombi veya sobalarda, baca güvenlik sensörü olup olmadığının öğrenilmesi, sensör olmayanlara baca sensörü taktırılması gerektiğine veya hermetik tipleriyle değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Doğalgaz konusunda patlama veya zehirlenme gibi vakalara rastlanıldığına işaret edilen rehberde, "Mutfakta ocakta yemek pişerken yemek taşıp, ocağı söndürüyor ve mutfakta gaz sıkışıyor.

Evde bulunan kişi gaz kokusunu fark edince mutfağa gidiyor ve lambayı yakar yakmaz doğalgaz patlaması meydana geliyor. Doğalgaz havadan hafif olduğundan yukarıda sıkışır.

Fakat bir doğalgaz detektörü ve selonoid vana olsaydı, sirenle haber verip, dairenin gaz girişini keser ve çok kolay bir şekilde doğalgaz patlamasını önlenebilirdi.

Diğer vakalar ise karbon monoksit zehirlenmesi. Bacaların çekmediği ve emniyeti olmayan veya olan arızalı olan cihazlardan karbon monoksit gazı ortama yayılır ve zehirlenmelere neden olur.

Karbon monoksit detektörü ile bağlı bulunan selenoid vana ile detektör gazı hissederek daireye gaz girişini engellemesiyle doğalgazla çalışan cihazlar devreden çıkarak fazla ortama karbon monoksitin yayılımını önler" bilgisi verildi.

"SENEDE EN AZ BİR KEZ BAKIM YAPTIRIN"

Kullanıcıların doğalgaz tesisatlarını, ekipmanlarını, cihazlarını, soba, kombi gibi cihazlarının bakımlarını en az senede bir kez yaptırmaları gerektiği de ifade edildi.

Ayrıca, kullanıcıların baca temizliğini yaptırmaları, daireye hava sağlayan menfezleri kapatmamaları veya iptal etmemeleri gerektiği hatırlatıldı.

DOĞAL GAZ ACİL 187 HATTI

Olası bir doğalgaz kaçağı fark edildiğinde ilk yapılacak işlerden biri ise Doğal Gaz Acil 187 hattını aramak. 7/24 hizmet veren Doğal Gaz Acil 187 ekipleri bildirilen adrese giderek verilen ihbarı en kısa sürede değerlendirerek müdahalede bulunuyor.

BARIŞ SAVAŞ

Bu Habere Tepkiniz