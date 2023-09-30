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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam

1 Ekim'den itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri için sabit kalırken, ticarethane ve sanayi aboneleri için yaklaşık yüzde 20 arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 09:28, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 09:56
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş olan rakamlarda değişikliğe gidilmedi.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 370,6589 kuruş oldu.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 370,1826 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 312,4942 kuruş olarak belirlendi.

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