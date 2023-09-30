FETÖ'den hapis cezası alan ihraç polis memuru yakalandı
Adana'da FETÖ üyeliği suçlaması nedeniyle polis memurluğundan ihraç edilip 6 yıl 3 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 09:53, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 09:54
Adana'da FETÖ üyeliği suçlaması nedeniyle polis memurluğundan ihraç edilip 6 yıl 3 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç polis memuru İsmet Özer'in