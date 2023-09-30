Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu

İstanbullular dikkat! AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
İstanbullular dikkat! AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına dair Valilikten açıklama
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına dair Valilikten açıklama
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ilk boyalı heykel, Karahantepe'de ise en gerçekçi insan heykellerinden biri bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 10:51, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 10:52
Yazdır
Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmalarının sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni buluntular günyüzüne çıkıyor.

Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler Projesi kapsamında, bu yıl 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda, son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı.

Bakanlıkça yürütülen kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe'nin "D yapısında" kireç taşından yapılmış ve gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu.

Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülen eser, döneminden bugüne uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Göbeklitepe'de keşfedilen yaban domuzu heykeli, "H şeklinde" bir sembol, bir hilal, iki yılan ile üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde yer alıyor.

- Karahantepe'de gerçekçi insan heykeli

Karahantepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında ise bir insan heykeli günyüzüne çıkarıldı.

Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2,3 metre yüksekliğindeki insan heykeli, bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş bulundu.

Ölü bir insanı çağrıştıran, kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda, duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara ulaşıldı.

Bu Habere Tepkiniz