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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,68 kazançla tamamladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 11:21, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 11:32
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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,68 kazançla 8.334,94 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.096,95, en yüksek 8.389,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,95 kazançla 7.623,46 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,76 yükselişle 9.405,18 puana, Mali Endeks yüzde 5,26 artarak 8.508,64 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,41 değer kazancıyla 13.614,47 puana yükseldi.

- Eczacıbaşı Yatırım en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,14 ile Eczacıbaşı Yatırım oldu. Eczacıbaşı Yatırırmı, yüzde 24,42 ile Kocaer Çelik, yüzde 20,51 ile Zorlu Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,89 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 7,17 ile TürkTraktör, yüzde 6,51 ile Gen İlaç şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 372 milyar 16 milyon lirayla Koç Holding, 334 milyar 650 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 306 milyar 360 milyon lirayla Tüpraş oldu.

- Altın düşerken dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,55 azalışla 1.640 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,53 kayıpla 10.878 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,92 değer kazanarak 27,4170 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,08 yükselişle 29,0060 lira oldu.

Geçen hafta 33,4590 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,36 azalarak 33,3370 liraya indi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 kayıpla 29,9410 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL




Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.683,00 1.640,00 -2,55 49,91
Cumhuriyet 7.330,00 11.160,00 10.878,00 -2,53 48,40
ABD Doları 18,7180 27,1660 27,4170 0,92 46,47
Avro 19,9800 28,9830 29,0060 0,08 45,18
İngiliz Sterlini 22,5700 33,4590 33,3370 -0,36 47,70
İsviçre Frangı 20,2850 30,1180 29,9410 -0,59 47,60

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