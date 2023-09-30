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Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor

Ekonomi yönetimini, yarın başlayacak ekim ayı ve yılın son çeyreğinde 12'nci Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi, birbiri ardına açıklanacak veriler başta olmak üzere yoğun bir gündem bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 11:30, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 11:34
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Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor

3 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapması planlanıyor. Erkan'ın, komisyonda milletvekillerine küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması öngörülüyor.

Aynı gün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5 artmasını bekliyor. Ağustosta TÜFE yıllık bazda yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 olmuştu.

TÜİK, 10 Ekim'de de ağustos ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Temmuzda işsiz sayısı bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olmuş, işsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

- Kalkınma Planı ve bütçe mesaisi

Bakanlıkların ve kurumların 2024 yılı bütçesine ilişkin hazırlıkları da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinin ekimde Meclise sunulması gerekiyor. Bütçe maratonunda bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ardından Genel Kurulda görüşülecek. Yıl sonuna kadar bütçe mesaisinin devam etmesi bekleniyor.

Ekonomi yönetimi, bütçenin yanı sıra 12'nci Kalkınma Planı hazırlıklarını da sürdürüyor. Planın da ekimde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın ardından 12'nci Kalkınma Planı ve Merkezi Yönetim Bütçesi süreçlerine, özel sektörün ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentilerinin, yönetişim anlayışı içinde yansımış olacağını ifade etmişti. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere yatırım, üretim, istihdam ve ihracat süreçlerine yönelik hedeflerin hazırlığı süren belge ve planlara yansıtılacağı belirtiliyor.

1 Ekim'den itibaren yeni yasama yılına başlayacak Meclis gündemine de yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor.

- Merkez Bankasının "faiz" takvimi belli

Ekim ayının yanı sıra yılın son çeyreğinde de ekonomi yönetiminin ajandası yoğun olacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2 Kasım'da yılın son enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Erkan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası, 16 Kasım'da da Finansal İstikrar Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Banka, finansal istikrara ilişkin tüm gelişmeleri, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkilerini değerlendirecek.

TÜİK'in, kasım ayı sonunda yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini de açıklaması bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüme kaydetmiş ve üst üste 12 çeyreklik büyüme performansı yakalamıştı.

Piyasaların yakından takip edeceği bir diğer veri ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları olacak. PPK'nin, 26 Ekim, 23 Kasım ve 21 Aralık'ta toplanması planlanıyor. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

- Ekonomi diplomasisi devam edecek

Yılın son çeyreğinde ekonomi diplomasisinin de hız kesmeden sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde öne çıkan başlıklardan biri ekonomik ilişkiler olurken seçimlerin ardından geçen yaklaşık 4 aylık süreçte birçok ülkeyle iş birliği anlaşmaları yapılmış, uluslararası toplantılarda da öne çıkan başlıklardan biri ekonomi olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son olarak Asya Altyapı Yatırım Bankasının Mısır'daki yıllık toplantılarına katılırken öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına eşlik ederek bakanlardan iş insanlarına, fon yöneticilerinden kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine kadar çeşitli kesimlerle görüşmeler yapmıştı.

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