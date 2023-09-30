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Görme engelli halterci 47 yaşında öğretmen oldu

Isparta'da yaşayan doğuştan görme engelli 47 yaşındaki Mehmet Ali Özbey, engelli bireylere örnek olmak için başladığı halterde aldığı derecelerin ardından eğitimini tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığına adalet öğretmeni olarak atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 12:47, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 12:50
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Görme engelli halterci 47 yaşında öğretmen oldu

Sidre Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Özbey, yüzde yüz görme engelli olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatını görme engelliler okulunda tamamlayan Özbey, 1999'da Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde memur olarak çalışmaya başladı.

Görme engellilere örnek olmak amacıyla 45 yaşında sporla ilgilenmeye başlayan Özbey, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde başladığı halterde lisansını alarak antrenmanlarını aksatmadı.

Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı seçilen Özbey, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca 2022'de Osmaniye'de düzenlenen şampiyonada toplamda 250 kiloyu kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Mersin'de 5-7 Temmuz'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na da katılan Özbey, şampiyonada bench press ve powerlifting kategorilerinde yarıştı. Bu iki kulvarda 125 kilo kaldırarak 3'üncü olan Özbey, 2 bronz madalya kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yaparken 2015'te Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu bölümünden mezun olan Özbey, 2016'da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesinden formasyon eğitimi aldı.

- Hem eğitimini devam ettirdi hem de sporla ilgilendi

Halterde üst üste aldığı derecelerin ardından 2022'de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS) başarı elde eden Özbey, nisan ayındaki öğretmenlik atamalarında Milli Eğitim Bakanlığına adalet öğretmeni olarak atandı.

Özbey, kent merkezindeki Şehit Mehmet Ünal İlkokulunda görme engelliler sınıfı açılınca gönüllü olarak naklini bu okula istedi.

Görev yaptığı okulda kendisi gibi görme engelli öğrencilere azmiyle örnek olmak isteyen Özbey, AA muhabirine, öğretmenliğin ve engelli öğrencilerin hayatlarına dokunmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Engelli insanlar bir şeyleri başardığında mutlu olduğunu dile getiren Özbey, öğretmenliğin de çok bir güzel duygu ve meslek olduğunu vurguladı.

Özbey, bilgi ve deneyimleri paylaşmanın çok değerli olduğuna dikkati çekerek "Sende olanı bir başkasıyla paylaşıyorsun, o beni mutlu ediyor. Benim bu hayatta en büyük haz aldığım şey, görme engelli bir vatandaşın hayatına dokunmak. Eğer bunu başara biliyorsam çok mutlu ve bahtiyar oluyorum." diye konuştu.

Öğretmen olunca görme engelli öğrencileri hayata hazırladığına işaret eden Özbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görme engelli öğrencilerime, nasıl kolay yaşayabileceğini, görmeden de hayatını devam ettirebileceğini öğretmek için buradayım. Öncelikle engelli bireylerin kapasitelerini iyi tespit etmeleri, kendilerini iyi tanımaları, neyi yapıp neyi yapamayacaklarını analiz etmeleri gerekiyor. Ben görme engelli sporcu olarak 45 yaşında Türkiye dereceleri aldım, 47 yaşımda çocukluk hayalim olan öğretmenliğe ulaştım. Engellilere, özellikle görme engellilere, öğrencilerime tavsiyem 'spor yapın, hayatın içinde olun."

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