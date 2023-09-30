Hülya hemşireyi öldüren katil koca, çocuğunun söylediklerini kabul etmedi

Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığından çağrı: Tüm bakanlıklarda 'su verimliliği birimleri' kurulsun
Tarım ve Orman Bakanlığından çağrı: Tüm bakanlıklarda 'su verimliliği birimleri' kurulsun
Palandöken'den 'tabela' çağrısı: Standart oluşturulması gerekiyor
Palandöken'den 'tabela' çağrısı: Standart oluşturulması gerekiyor
Amasya'daki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Amasya'daki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
'Boşanma davalarının yüzde 70'ini kadınlar açıyor'
'Boşanma davalarının yüzde 70'ini kadınlar açıyor'
Görme engelli halterci 47 yaşında öğretmen oldu
Görme engelli halterci 47 yaşında öğretmen oldu
İstanbullular dikkat! Valilik ve AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
İstanbullular dikkat! Valilik ve AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hülya hemşireyi öldüren katil koca, çocuğunun söylediklerini kabul etmedi

Denizli'de 3 çocuğunun annesi olan Hülya hemşireyi, başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 yerinden bıçaklayarak öldüren ve hakkında müebbet hapis cezası talep edilen koca, çocuğunun tanıklara anlattığı iddia edilen suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 15:50, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 15:33
Yazdır
Hülya hemşireyi öldüren katil koca, çocuğunun söylediklerini kabul etmedi

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 18 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda; gece saatlerine bir apartmanın 4'üncü katında Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop'u (35) 3 çocuğunun yanında başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 kez bıçakladı. Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, kendini ihbar eden katil ise yapılan çalışmaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı kocanın, daha önce 2 kez evden uzaklaştırma cezası aldığı ve cezasının bitmesinin ardından eve geri döndüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eşinin alkol almak için tekrar dışarı istemesi sonucu aralarında tartışma çıktığını anlatan kocanın, sonrasında da alkol şişesini başında kırdığını, ardından bıçakladığını ve kendine hakim olamadığını anlatması yer aldı. Katilin tahrik altında olmaksızın olayı işlediğinin yer aldığı ve ağırlaştırılmış müebbet talebinin olduğu iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Duruşmanın üçüncü celsesi, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tarafların katılımı ile gerçekleşti. Savunma avukatının, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması nedeniyle yargılama, tanıkların dinlenmesi için görüldü. Mahkemede dinlenen bir tanık, çiftin ortak çocuklarının kendisine anlattıklarını mahkeme heyetine anlattı. Tanık ifadesinde çocukların anlattıklarına göre; sanık babanın çocuklara karşı da şiddet uyguladığı, ayrıca annelerine de fiziksel saldırıda bulunduğunu söylediklerini kaydetti.

Katil koca suçlamaları kabul etmedi

Mahkemede hazır bulunan sanık Murat Tortop ise suçlamaları kabul etmeyerek, eşi Hülya Tortop'un alkol ve uyuşturucu kullandığı, kendisine sadık olmadığı ve anne olarak yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki ifadesini tekrarladı.

Sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ve alkol kullandığı ileri sürülen Hülya hemşirenin, bu durumun açığa çıkması gayesiyle olay tarihinden önce işe geç gelme veya benzeri sebeplerle hakkında bir disiplin soruşturması geçirip geçirmediğine ilişkin Denizli Devlet Hastanesi'ne yazı yazılmasına, ayrıca sanığın tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Kasım tarihine ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz