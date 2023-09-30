2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavda adaylar 50 genel yetenek, 50 genel kültür olmak üzere 100 soru soruldu. Alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırıyor.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği hakkında duyuru yayımlanmıştı. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi resmi sayfasından yayımlanan duyuruda en çok merak edilen soruların yanıtlarına yer verilmişti.

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02/10/2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya

http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

KAÇ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri

doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.