Domuz sandığı arkadaşını öldürdü

İstanbul Çatalca'da tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Hisarbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nezih Ilgın, mısır tarlasını yaban domuzlarından korumak için nöbet tutmaya gitti.

İlerleyen saatlerde Serdar Ilgın ve Veysel Coşkun da Nezih Ilgın'ın tarlada olduğundan habersiz olarak nöbet beklemek için tarlaya gitti.

O sırada Nezih Ilgın, karanlıkta tarladan gelen sesleri duyunca domuz zannederek ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar Veysel Coşkun'un çeşitli yerlerine isabet ederek yaraladı.

Coşkun traktörle anayola getirilerek ambulansla Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, arkadaşını vuran Nezih Ilgın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.