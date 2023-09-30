SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu
SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibi, TEKNOFEST İzmir'de birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 21:34, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 21:35
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibinin gösteri uçuş görüntülerini paylaştı.
Paylaşıma, "Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibimiz ve Solo Türk F-16 Gösteri ekibi TEKNOFEST'te bir ilke imza atarak birlikte uçuş gerçekleştirdiler" notu düşüldü.