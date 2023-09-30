Eşine araç kullanmayı öğretirken kaza yaptı: 1 yaralı
Bartın'da dönüş için yavaşlayan otomobile bir aracın arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın, otomobildeki sürücünün karısına araç kullanmayı öğretmek isterken yavaşladığı anda meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 22:48, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 22:50
Gökçekıran köyü yakınlarında meydana gelen kazada, H.S. idaresindeki otomobile, arkasından gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil çarptı.
Kazada yaralanan sürücü H.S., Bartın devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü H.S'nin ise aynı otomobilde bulunan karısına araç kullanma eğitimi verdiği ileri sürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.