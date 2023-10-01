İstanbul'da sağanak etkili olmaya başladı

İBB trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 06.30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri başta olmak üzere etkili oluyor.

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