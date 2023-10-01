Hakkari'de gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri savcılık ifadesinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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