Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki zodyak botun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 07:59, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 07:54
Göcek açıklarında iki zodyak botun çarpıştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan Burak Uğur, sahil güvenlik ekibince karadaki ambulansa ulaştırıldı.
Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.