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Meclis'in mesaisi buün saat 14.00'te başlıyor

Meclis, yeni yasama yılına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. Erdoğan'ın vereceği mesajlar yeni dönemin ipuçları olacak. Erdoğan, muhalefete Anayasa'yı ve Meclis İç Tüzüğü'nü değiştirme çağrısını bu kez Meclis kürsüsünden yapacak. 14 siyasi partinin temsil edildiği Meclis'te 6 siyasi partinin grubu olacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, vekil olmadığı için Genel Kurulu locadan izleyecek. Yeni yasama yılı nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekillerine Meclis Büyük Şeref Salonunda resepsiyon verecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 09:35, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 09:09
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Meclis'in mesaisi buün saat 14.00'te başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek. Yeni yasama yılına giren Meclis'in açılışını yapacak olan Erdoğan konuşmasında, yeni Anayasa çalışmalarına odaklanacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu yeni anayasa oluşturma teklifini, bu kez de TBMM Genel Kurulu'nda dile getirecek. Erdoğan'ın Meclis'te sağlanan yüksek oranlı temsille bu fırsatın bir kez daha yakalandığını kaydetmesi ve TBMM'nin bu değişime muktedir olduğunu hatırlatması bekleniyor.

İÇ TÜZÜK VURGUSU

Meclis'in Türkiye'yi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefini haiz olduğunu vurgulayacak olan Erdoğan, yeni anayasa hedefine paralel olarak TBMM İç Tüzüğü'nün de güncellenmesi yönünde mesajlar verecek. Erdoğan'ın parlamentonun çalışma hızını artıracak, yasama erkinin verimliliğini yükseltecek bir iç tüzüğün de yeni yasama yılında mümkün olacağını vekillere hitabında, bildirmesi bekleniyor.

Uğur Duyan

Öte yandan Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu düzenlenecek. Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonundaki resepsiyon, saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

İlk mesai 3 Ekim Salı günü

Genel Kurul, yeni yasama döneminin ilk mesaisini 3 Ekim Salı günü yapacak. Meclis Genel Kurulu'nun öncelikli gündeminde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimi, uluslararası sözleşmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye, Lübnan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin bulunması planlanıyor.

Salı ve çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleşecek.

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