Akaryakıttaki banka komisyonu vatandaşa zam olarak yansıyor
Bankaların uyguladığı yüksek kredi kartı komisyon oranları akaryakıt sektörünü vuruyor. Kredi kartlarındaki komisyon oranlarının yeniden düzenlenmesi sonucu her 1.000 liralık akaryakıt alımının 30 TL'si bankalara gidiyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 09:15, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 09:05
- Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bankaların uyguladıkları kredi kartı komisyon oranlarının dayanılmaz noktalara geldiğini söyledi.
BKM verilerine göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan toplam ödeme tutarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artarak 798,9 milyar TL'ye çıktığını ifade eden Aktaş, bu ödeme sisteminin en büyük ikinci kullanım yerinin gıdadan sonra akaryakıt istasyonları olduğuna dikkat çekti.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ