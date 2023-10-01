Çift mesaiye döndük: Saatlik ve günlük işlere talep arttı

Kariyer sitelerinde 'saatlik veya günlük' eleman arayan işletmeler dikkat çekiyor. Son 1 yıldır bu tür ilanların iki kat arttığı görülüyor. Ağırlıklı olarak hizmet sektöründe verilen ilanlar için saat başı ücret ödeniyor. Geçim sıkıntısı yaşayanların bu ilanlara ilgi gösterdiği belirtiliyor. En fazla saatlik veya günlük eleman arayan sektörlerin başında garsonluk geliyor. Mesaisini sigortalı işinde tamamlayanlar iş çıkışında bu işletmelerde para kazanmaya çalışıyor.

EN FAZLA GARSON ARANIYOR

Garsonluk dışında; taksi şoförlüğü, kurye, çağrı merkezi personeli, bulaşıkçı, otel personeli, vardiya ile çalışan vasıfsız fabrika çalışanı en çok talep edilen iş kolları arasında yer alıyor.

KAAN ZENGİNLİ-