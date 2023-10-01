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İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak etkisini sürdürüyor

Esenyurt Liman Caddesi D-100 kara yolu istikameti, yolun suyla dolması sebebiyle trafiğe kapatılırken bazı araçlar yolda kaldı- Esenyurt ve Avcılar'dan çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı, Avcılar'da bazı binaların girişleri suyla doldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 10:25, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 12:14
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İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı binaların girişlerini su bastı.

Megakentte 28 Eylül'de başlayan, yer yer etkisini artırarak su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak, sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerinde yeniden başladı.

Zaman zaman kuvvetlenen sağanak özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oluyor. En çok yağış düşen ilçeler arasında Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan'ın kuzey kesimleri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Küçükçekmece yer alıyor.

Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli'de ise yağış düşük şiddette ve aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda da Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal, Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde sağanak aralıklarla sürüyor.

Bazı sürücüler, kaza riskine karşın yolda dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.

Sağanak nedeniyle Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Esenyurt Liman Caddesi D-100 kara yolu istikameti, yolun suyla dolması sebebiyle trafiğe kapatıldı, bazı araçlar yolda kaldı. Ekiplerin su tahliye çalışması sürüyor.

Arnavutköy'de bazı mahallelerde yoğun yağış nedeniyle yollar bozulurken taş ve toprak birikintileriyle kaplandı.

- Açılan rögar kapakları sürücüler için tehlike oluşturdu

İtfaiye ekiplerine Esenyurt, Avcılar'dan çok sayıda su baskını ihbarı yapılırken Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bazı binaların girişleri suyla doldu.

Başakşehir'de belediye ekipleri su biriken caddelerde vidanjörle suları çekerken mazgalların açık tutulması için temizlik yapıyor.

Sağanak esnasında basıncın etkisiyle bazı yollardaki rögar kapaklarının açıldığı ve sürücüler için tehlike oluşturduğu gözlendi.

Sokak hayvanları da yağıştan olumsuz etkilendi. Avcılar'da yağmurdan korunmak için bir otomobilin lastiğine sığınan yavru kedi kurtarılmak için yardım bekledi.

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