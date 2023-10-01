Esenyurt'ta sağanak nedeniyle derenin istinat duvarı yıkıldı
Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı yıkıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 10:29, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 11:43
Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Haramidere'de sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi.
Taşkının etkisiyle derenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.
Olay yerine zabıta ve polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin iş makineleriyle çalışmaları sürüyor.