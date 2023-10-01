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Antalya'da yaşayan emekli öğretmen çiftin 'Vals' tutkusu

Emekli öğretmen Nursen Balcı:- "Dansın yaşının olmadığını düşünüyorum. Aldığımız eğitimlerle şovlara da katıldık. Sahnede olmak çok keyifliydi. Bizim yaşlarımızdaki kişilerin sahnede olması çok ilgi çekiyor. Çevremizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 11:16, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 12:13
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Antalya'da yaşayan emekli öğretmen çiftin 'Vals' tutkusu

- Antalya'da dansa ilgileri tutkuya dönüşen ve çok sayıda gösteride sahne alan emekli öğretmen çift, hayata karşı bitmeyen enerjileriyle çevrelerine örnek oluyor.

Üniversite eğitimleri esnasında tanışan beden eğitimi öğretmeni 61 yaşındaki Nursen ve 64 yaşındaki Ayhan Balcı çifti, 1984'te İzmir'de dünya evine girdi.

Türkiye'nin dört bir yanında 30 yıldan fazla görev yapan çift, emekliliklerinin ardından çocuklarının eğitim ve meslek hayatlarında yanlarında olabilmek için 2013 yılında Antalya'ya taşındı.

Çevrelerinde doğaya, spora ve sanata olan ilgileri, sosyal yaşamları ve pozitif enerjileriyle bilinen çift, emeklilik hayatlarını keyifli geçirebilmenin yollarını aramaya başladı.

Yaklaşık 5 yıl önce Muratpaşa Belediyesi tarafından yaşlı bireylerin sosyalleşmesine yönelik programlar oluşturan Yaşlı Evi'ne üye olan Balcı çifti, vals eğitimi almaya başladı.

İlk vals deneyiminden oldukça keyif alan çiftin ilgisi zamanla tutkuya dönüştü.

Çok sayıda dans türünü de bu tutkuya ekleyen Balcı çifti, birçok gösteri ve programda sahne aldı.

Dansa yetenekleri, pozitif enerjileri ve yaşlarına rağmen gençlere taş çıkaran yetenekleriyle beğeni toplayan çift, yarışmalarda da derece elde etmeyi hedefliyor.

- "Bizim yaşlarımızdaki kişilerin sahnede olması çok ilgi çekiyor"

Nursen Balcı, AA muhabirine, uzun yıllar durağan olacağını düşündüğü emeklilik hayatından kaçındığını söyledi.

Emekli olduktan sonra yeni hobiler edinmek için harekete geçtiğini anlatan Balcı, "Yaşlı Evleri'nde dans eğitimi verildiğini öğrendim. Dansı seveceğimi ve keyif alacağımı düşündüm. Eşimin sevmesini beklemiyordum. Ama o da çok ilgilendi. Beden eğitimi öğretmeni olduğumuz için daha önce gösteriler yapmıştık. Altyapımız vardı. Dans öğretmenimiz ilk denememizde daha önce dans edip etmediğimizi sordu. Branşımızdan dolayı adapte olmamız ve öğrenmemiz kolay oldu." diye konuştu.

Balcı, Kovid-19 salgını döneminde eğitimlere ara verildiğinde dahi evde dans ettiklerini belirterek, sürecin ardından Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Sanat Merkezi'nde eğitimlerine devam ettiklerini vurguladı.

Dans türlerine her geçen gün yenisini eklediklerini aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Şu an salsa, bachata, quickstep ve tango da yapıyoruz. Durmamak için her şeyi yapıyoruz. Hayatımızın büyük bir kısmı burada geçiyor. Dansın yaşının olmadığını düşünüyorum. Aldığımız eğitimlerle şovlara da katıldık. Sahnede olmak çok keyifliydi. Bizim yaşlarımızdaki kişilerin sahnede olması çok ilgi çekiyor. Çevremizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Dünya şampiyonalarına katılmak istiyoruz, yakın zamanda yapılacak bir yarışma için de çalışıyoruz."

- "Yaşlılara örnek olmak istiyoruz"

Ayhan Balcı ise eşiyle hayatın güzelliklerini yakalamaya çalıştıklarını, çeşitli spor ve sanat dallarıyla ilgilendiklerini, karavanlarıyla sık sık doğada vakit geçirdiklerini anlattı.

Özellikle dans etmeyi çok sevdiklerini ve her eğitim günü heyecanla sanat merkezine geldiklerini belirten Balcı, "Saatimizi geçirmeden hazırlanıyor ve heyecanla buraya koşturuyoruz. Dans etmekten çok hoşlanıyoruz. Şu an dans hayatımızın merkezine yerleşti. Bunu karı koca olarak yapmak zaten çok hoş." şeklinde konuştu.

Balcı, dans etmekten keyif almanın yanı sıra gençlere ve yaşıtlarına örnek olmayı da çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gençlerden ziyade yaşlılara örnek olmak istiyoruz. Bu yaşta neler yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Etrafıma bakıyorum. Çoğu yaşıtım ya tavla oynuyor ya da kahvehanede, evinde oturuyor. Biz hala hayatın içindeyiz ve yaşıtlarımızın da bu sporu yapmasını istiyoruz. Dans heyecanlandırır, canlı tutar ve insanı değiştirir."

Çağlayan Sanat Merkezi dans eğitmeni Elif Umdu da Balcı çiftinin oldukça yetenekli olduğunu ve yarışmalara katılacak derecede başarılı performanslar sergilediğini söyledi.

Umdu, çiftin yakın zamanda Alanya'da yapılacak bir yarışmaya katılması için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

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