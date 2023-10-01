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Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor

Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 11:32, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 12:13
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Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de birçok firma ürünlerini sergilerken, yerli uçan araba AirCar da festivalde yerini aldı.

AirCar'ın standına gelenler, uçan arabayla fotoğraf çektirip, arabayı yakından inceleme fırsatı buldu.

Firma görevlisi yazılım mühendisi Mehmet Turan, AA muhabirine, yaptıkları uçan arabanın 450 kilogram civarında olduğunu söyledi.

Aracı geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Turan, "120 kilometre hıza ulaşabilecek, 50 kilometre menzile sahip bir araç. Konak'tan buraya 7 dakikada gelebilirsiniz bu araçla. Arkadaşlar bugün yoğunluktan 3 saatte gelmiş. Biz bu araçla trafiğe çözüm olmak için geliyoruz." dedi

Turan, çalışmalara yaklaşık 3 yıl önce başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2025 yılında Türkiye'de uçuş izni verilip bir yerden bir yere uçabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bu bir koridor olur. Biz ilk başta Maltepe ile adalar arasında düşündük. Koridor boyunca burada uçuş yaparız. Eğer her şey güvenilir bir şekilde devam ederse izinler alınır. Test uçuşlarını yapıyoruz. Bugüne kadar 100'e yakın test uçuşunu yaptık. Test uçuşlarında da yaklaşık 15 dakika havada tutuyoruz. Bu test uçuşları 30-40 metre aralarında yapılıyor."

Turan, TEKNOFEST'te çok büyük ilgi gördüklerini, aracı üretirken duydukları büyük heyecanı festivalde çocuklarla paylaştıklarını sözlerine ekledi.

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