Emniyet Ankaralıları 'kontrollü şüpheli paketlerin patlatımı' hakkında uyardı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı" bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi yer aldı.