Küçükçekmece'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Küçükçekmece'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 12:36, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 13:33
İstanbul Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu.
Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle hasar oluşan 2 metrobüs için yol bakım araçları olay yerine ulaştı.
İki araç, güzergah üzerinde boş bir alana çekilirken metrobüs yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan metrobüslerin yoldan çekilmesiyle seferler normale döndü.