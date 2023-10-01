CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin bilgi aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 12:47, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 12:47
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Yerlikaya'yı telefonla aradı.
Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.