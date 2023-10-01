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'Cumhuriyet'in 100. Yılı' için mektup yazan Konyalı Metin Bilgili duygularını anlattı

Mektubu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından okunan Bilgili:- "Şimdi yine böyle bir kampanya yapsalar, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisindeki olayları yazarım. Mektubun doğasında, sözle söylenemeyen şeyleri yazıya dökmek vardır. Söz uçar yazı kalır"- "Bakanımıza, yazdığım mektubu okuma hassasiyeti gösterdiği için teşekkür ediyorum hatta mektubu okurken benim için 'Sağdır inşallah, kendisini arayacağım.' demişti. Sağım, kendisine çok selamlarımı iletiyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 14:38, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 14:39
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'Cumhuriyet'in 100. Yılı' için mektup yazan Konyalı Metin Bilgili duygularını anlattı

"Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası" kapsamında 21 yıl önce yazdığı mektupla gündeme gelen Konyalı Metin Bilgili, mektubunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından okumasını sevinçle karşıladı.

O dönem Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde yaşayan Bilgili, çarşıda gezerken PTT'ye ait binanın camında "2023 Yılına Mektup" yazılı bir zarf gördü.

Askerden yeni geldiği için babasından ve arkadaşlarından aldığı mektuplara çok kıymet veren ve hepsini saklayan Bilgili, bu kampanyaya ilgi göstererek bir mektup yazdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Eylül'de PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü'nde oluşturulacak tasnif ve mektupların sahiplerine ulaştırılması çerçevesinde, Bilgili'nin 21 yıl önce yazdığı mektubu okudu.

- "Mektupların rafa kalktığını hissetmeye başlamıştım"

Mektubunun okunmasını sevinçle karşılayan Bilgili, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

55 yaşındaki Bilgili, mektuplara çok değer verdiğini, hepsinin bir hatırası olduğunu söyledi.

Bundan dolayı mahallesindeki PTT'nin camında yazan kampanyaya kayıtsız kalamadığını ifade eden Bilgili, "Zaten yavaş yavaş dijitalleşmeye başladığımız o dönemde mektupların da rafa kalktığını hissetmeye başlamıştım. Dolayısıyla mektubu, kampanyayı düzenleyen o dönemki Ulaştırma Bakanlığına yazmaya karar verdim." dedi.

Bilgili, yazdığı mektubunun içeriğinde, 2002 yılındaki haberlerin yer aldığını anlattı.

Mektubun zarfına, kendisine ulaşılması için bir telefon numarası yazamadığını anlatan Bilgili, şöyle devam etti:

"O dönem cep telefonları yeni çıkmıştı ve çok pahalıydı. Zarfın alt kısmında ulaşmak için adres ve telefon yazmamız için bir bölüm vardı. Oraya telefonum olmadığı için bir numara yazamadım. Ev telefonum da henüz bağlanmamıştı. Bundan dolayı mektupta telefonumun olmadığından da bahsetmiştim. Şimdi yine böyle bir kampanya yapsalar, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisindeki olayları yazarım. Mektubun doğasında, sözle söylenemeyen şeyleri yazıya dökmek vardır. Söz uçar yazı kalır. Bakanımıza, yazdığım mektubu okuma hassasiyeti gösterdiği için teşekkür ediyorum hatta mektubu okurken benim için 'Sağdır inşallah, kendisini arayacağım.' demişti. Sağım. Kendisine çok selamlarımı iletiyorum."

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