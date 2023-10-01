Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirerek, NATO'nun terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 15:12, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 15:19
Stoltenberg, sosyal medya platformu X üzerinden Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu.
Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.