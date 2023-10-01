Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam sorusuna yanıt

Erdoğan, 'Yılbaşı'na gelmeden zam müjdesi duyurulur mu?' Sorusuna ise, ''İnşallah'' yanıtını verdi.

TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılışı gerçekleşti. Özel oturumda Meclis Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

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