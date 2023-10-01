Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumda Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Çıkışta ise bazı gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Uzun zamandır merakla beklenen emekli maaşı sorusu da gündeme geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 16:20, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 16:22
TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılışı gerçekleşti. Özel oturumda Meclis Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin emekli maaşlarına yapılacak zam sorusuna, 'Vedat Bey bütün gerekenleri söyledi' dedi.
Erdoğan, 'Yılbaşı'na gelmeden zam müjdesi duyurulur mu?' Sorusuna ise, ''İnşallah'' yanıtını verdi.