Yeni yasama yılı başladı

TBMM (AA) - TBMM, 2,5 aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı.

TBMM Genel Kurulunda, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılış toplantısı gerçekleştirildi.



Kurtulmuş'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşliğinde Genel Kurul Salonu'na geldi.

Genel Kurulda bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti ve MHP milletvekilleri alkışladı.

Yasama yılı açılış toplantısını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve TSK komuta kademesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç takip etti.

Toplantıyı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, eski TBMM başkanları Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz ile yabancı misyon temsilcileri de izledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul salonunda hazır bulunurken, milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplantıyı locadan izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından, salondan alkışlarla uğurlandı.

Kurtulmuş, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasından sonra birleşimi, 3 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan Genel Kurul salonunda milletvekillerinin sıralarına kırmızı ve beyaz güllerden oluşan birer buket bırakıldı.