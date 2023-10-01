Polis yeleği ve sahte polis kimlikleriyle yakalanmışlardı; 1 tutuklama

İnönü Bulvarı'nda rutin kontrol yapan Yeni Mahalle Polis Merkezi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, üzerinde polis yeleği olan F.Ö.'yü şüphe üzerine durdurdu. Bekçilerin yaptığı kontrolde şüphelinin polis olmadığı anlaşıldı.

F.Ö.'nün yanında bulunan Ali Karabuğa ve G.G.'den de şüphelenen ekipler yaptıkları üst aramasında polis yeleği, sahte polis kimliği, sahte emniyet müdürü kimliği, telsiz, sahte doktor kaşesi, sahte plaka ve 2,38 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin daha önceden dolandırıcılık suçlarından arandıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Karabuğa çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken F.Ö ve G.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.