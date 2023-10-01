İzmir Buca'da 3,7 büyüklüğünde deprem
İzmir'de saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 6,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 16:55, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 16:58
ANKARA (AA) - İzmir'de saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir Buca olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.