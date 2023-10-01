Çanakkale'de sağlık personeli ormanda ölü bulundu
Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki ormanda, sağlık personeli Aytaç Tahtalı ölü bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 17:04, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 17:05
Yenice panayır yeri yakınlarında, bu sabah yürüyüşüne çıkanlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, ölen kişinin evli, 2 çocuk babası sağlık personeli Aytaç Tahtalı olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Tahtalı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tahtalı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.