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Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 18:12, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 18:20
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Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Szymanski'nin golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, çok uzun süre baskı kurduğu bölümde üst üste önemli fırsatlardan yararlanamadı. Fenerbahçe, müsabakanın 38. dakikasında Dzeko ile 2. golü bulsa da hakem VAR kontrolünün ardından golü iptal etti. Kalan bölümde Fenerbahçe birkaç pozisyonu değerlendiremeyince soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 62. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle farkı 3'e yükseltti. Maçın 75. dakikasında Tadic ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, 90+3. dakikada King ile skoru belirledi ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe, tüm kulvarlarda galibiyet serisini de 14 maça çıkardı.


- Bir gol VAR'dan döndü


Fenerbahçe'nin maçta kaydettiği 2. gol VAR kararıyla iptal edildi.

Müsabakanın 38. dakikasında Edin Dzeko'nun farkı 2'ye çıkaran golünde hakem önce orta noktayı gösterdi.

Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın, pozisyon başlangıcında Bright Osayi-Samuel'in elle oynadığı kararına vararak golü iptal etti.


- Szymanki durmuyor


Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.

Müsabakanın 3. dakikasında Çaykur Rizespor ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 6. maçında 5. golünü kaydetti.

Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 8 gole ulaştı.

Ligde son olarak RAMS Başakşehir ağlarını 2 kez sarsan genç orta saha, üst üste 2 lig maçında gol sevinci yaşadı.


- İrfan Can, gollerine devam etti


Fenerbahçe'nin milli orta sahası İrfan Can Kahveci, gollerine devam etti.

Sezona oldukça etkili başlayan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında 4 gol kaydetmişti.

Ligde ilk golünü Antalyaspor'a karşı kaydeden İrfan Can, ardından Alanyaspor'a karşı da gol sevinci yaşamıştı. RAMS Başakşehir maçını boş geçen İrfan Can, Çaykur Rizespor karşısında da gol sevinci yaşadı ve ligde 3. golünü buldu.

Sarı-lacivertli oyuncu, bu sezon toplamda 7. kez ilk 11'de mücadeleye çıkarken, gol sayısını da 7'ye yükseltti.


- Dzeko'nun ligde 5. golü


Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligde 5. golünü kaydetti.

Bosna Hersekli golcü oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde ligde 4, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu.

Maçın 62. dakikasında takımının 3. golünü bulan 37 yaşındaki oyuncu, ligde 5, toplamda ise 7 gole ulaştı.

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