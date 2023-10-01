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Dijital Terörizme karşı dikkat çağrısı: Propagandaya destek vermeyin

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Değirmenci, "Dijital medya, terör örgütlerinin güçlerini kanıtlama ve moral üstünlük sağlama aracı haline getirilmemeli. Terör örgütlerinin sosyal medya platformlarını propaganda için kullanma çabalarına karşı bilinçli ve sorumlu bir tutum sergilenmelidir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 19:04, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 19:23
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Dijital Terörizme karşı dikkat çağrısı: Propagandaya destek vermeyin


İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dijital terörizm ve dijital teröristlere karşı dikkat çağrısında bulundu.

Dijital medyanın, terör örgütlerinin ve illegal örgütlerin güçlerini kanıtlama ve moral üstünlük sağlama aracına dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayan Değirmenci, terör örgütlerinin sosyal medya platformlarını propaganda aracı olarak kullanma çabalarına bilinçli ya da farkında olmadan destek verilmemesi gerektiğini belirtti.

Her hain saldırı sonrasında terör örgütlerinin görünürde ayrı gibi gözükseler de aslında terör koalisyonu içinde olduklarını sosyal medya taramalarıyla anlayabildiğimizi ifade eden Değirmenci, terör örgütlerinin 7/24 kara propaganda yürüttüğünü ve ülkemize karşı psikolojik harp gerçekleştirdiklerini söyledi.

Değirmenci ayrıca, Türkiye karşıtı yabancı ülkelerden destek alan terör örgütlerinin hain saldırıları üstlenme yarışına girdiğini ve propaganda yarışı yaptığını dile getirdi. Terör örgütlerinin isimlerini kullanarak algı oyunları oynadıklarına dikkat çekti.

"Maskeli ve kimliksiz hesaplar, bilgi kirliliği yaratmaya çalışıyor"

Ayrıca, maskeli ve kimliksiz hesaplar üzerinden bilgi kirliliği yaratmaya çalışarak toplumsal ayrışmayı derinleştirdiklerini ve dikkatleri farklı yönlere çekerek sinir harbi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Değirmenci, terör örgütlerinin her eyleminin ardında yatan amacın dijital, görsel ve yazılı medyada yer almak, konuşulmak, gündemde kalmak ve korku yaymak olduğunu hatırlatarak, teröre prim verilmemesi ve terör üzerinden etkileşim elde edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi ve teyit edilmeyen görüntü ve bilgilerin kesinlikle yayınlanmaması ve paylaşılmaması gerektiğini belirten Değirmenci, toplumun sorumlu bir şekilde dijital terörizmle mücadele etmesi gerektiğini ifade etti

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