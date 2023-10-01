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Trabzon'da sağanak etkili oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 19:36, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 19:51
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Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler trafikte ilerlemekle güçlük çekerken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için durak ve bina girişlerine sığındı.

Of, Sürmene, Araklı ve Akçaabat ilçelerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, aşırı yağmurdan iş yerlerini su bastığını söyledi.

Ekiplerin olay yerinde çalıştığını belirten Üstün, "Tüm makinelerimiz ve elemanlarımız sahada çalışıyor. Yağış azalmaya, sular da çekilmeye başladı. Tabii iş yerlerinde zararlar var" ifadesini kullandı.

Üstün, ilçede yağış nedeniyle ufak tefek heyelanların da yaşandığını belirterek iş makineleriyle söz konusu alanlarda da çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Belediye vatandaşları uyardı

Gök gürültülü sağanak yağışın hakim olduğu il genelinde yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesaplarından bu akşam itibarıyla kentte kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Öte yandan Trabzon'un Düzköy ilçesine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki 1900 rakımlı Haçka Yaylası ile 30 kilometre mesafedeki Beypınarı Yaylası'nda da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve dolu etkili oldu.

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