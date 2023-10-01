Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu. Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydetti
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 22:38, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 22:40
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu.
İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Hacımehmetli Mahallesi açıklarında aynı anda 2 hortum oluştuğu görüldü.
Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydetti.