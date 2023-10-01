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İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı

Başkent Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı girişiminde bulunan ve etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği belli oldu. İçişleri Bakanlığı, teröristlerden birinin BTÖ (PKK) üyesi olduğunun tespit edildiği, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Öte yandan olay yerindeki incelemede 9 bin 700 gram C-4 patlayıcı ele gecirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ekim 2023 22:18, Son Güncelleme : 01 Ekim 2023 22:33
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İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı

Başkent Ankara'da bu sabah saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı gerçekleşen operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

01.10.2023 tarihinde saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen (2) terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir.

Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir.Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada:

Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail BOZLAĞAN adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir.
Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde:
" (9.700 gr.) RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde,
" (3) adet el bombası
" (1) adet roketatar
" (1) adet Glock marka susturucu takılı tabanca
" (1) adet Blow marka tabanca
" (1) adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah,
" (1) adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.

Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz.Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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