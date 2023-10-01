Irak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı: 20 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığ, Metina, Kandil, Gara ve Hakurk'a hava harekatı düzenlendiğini ve Sorumlu düzeydeki teröristlerin bulunduğu 20 noktanın vurulduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Irak'ın Kuzeyindeki Metina Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 tarihinde saat 21.00'da hava harekatları icre edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla, Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir" dedi.