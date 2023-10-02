Yeni hızlı Türk hattı: Kars-Dilucu demir yolu, en önemli koridorlardan olacak
Gazetemize özel açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Projesi'nin Türkiye'yi İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan'a bağlayacağını belirtti. Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde resmen başlatılmış oldu...
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 07:47, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 10:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoruna ilişkin "Türkiyesiz bir koridor olmaz" sözlerinin ardından Türkiye, şimdi de Kars-Nahçıvan Demir Yolu projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi'nin Türkiye'yi ve doğal olarak tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan'a bağlayacağını açıkladı.
ÇATIŞMALAR GECİKTİRDİ
Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre etüt-proje, fizibilite ve ÇED Raporu gibi yapım öncesi çalışmalar 2019'da başlayıp 2021'de tamamlandı.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ