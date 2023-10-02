Emekliye refah payı esnafa düşük prim

Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis gündemine de yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.

Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor.

Ekonomi yönetimi bütçe, Kalkınma Planı hazırlıklarını tamamlayacak, bütçe maratonunda bakanlık, kurumları bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışmayı tamamlayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

ESNAF, ÇİFTÇİNİN PRİM YÜKÜ DÜŞECEK

Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.

Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıca Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4500 güne inecek.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

ÖZEL SİGORTA PROGRAMLARI OLUŞTURULACAK

Bütün çalışanlara kaliteli, güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkanları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.

Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek. Çalışma hayatına devam etmek isteyen yaşlılar için esnek çalışma koşulları oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilecek.

EKONOMİ DİPLOMASİSİ SÜRECEK

Yılın son çeyreğinde ekonomi diplomasisinin de hız kesmeden sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde öne çıkan başlıklardan biri ekonomik ilişkiler olurken seçimlerin ardından geçen yaklaşık 4 aylık süreçte birçok ülkeyle iş birliği anlaşmaları yapılmış, uluslararası toplantılarda da öne çıkan başlıklardan biri ekonomi olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son olarak Asya Altyapı Yatırım Bankasının Mısır'daki yıllık toplantılarına katılırken öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına eşlik ederek bakanlardan iş insanlarına, fon yöneticilerinden kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine kadar çeşitli kesimlerle görüşmeler yapmıştı.

HAZAL ATEŞ