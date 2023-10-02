MİT, PKK Suriye genel asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Geçmişte Türkiye'de PKK adına güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemde yer alan Müzdelif TAŞKIN, son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

MİT, Dağlıca Baskını Planlayıcısını Etkisiz Hale Getirdi

PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod Müzdelif TAŞKIN, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif TAŞKIN'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, saha ajanlarına, Müzdelif TAŞKIN'ı an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif TAŞKIN'a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı'da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif TAŞKIN'ı etkisiz hale getirdi.

Aslan Çele kod Müzdelif TAŞKIN Kimdir?

Aslan Çele/Aslan Samura kod isimlerini kullanan Müzdelif TAŞKIN, PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi. 2010 yılında örgüt tarafından verilen görev neticesinde Zap Eyaleti sorumluları arasında yer aldı.

Bilahare Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından taltif edilerek Avaşin Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi. Söz konusu görevinin yanında Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.

Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen M.TAŞKIN, harekat esnasında PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra etti. Harekatın bitmesini müteakip askeri tecrübeleri dolayısıyla YPG tarafından tünel-mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden M.TAŞKIN, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; M.TAŞKIN, yaklaşık 35 yıldır PKK bünyesinde faaliyet göstermesi münasebetiyle çok sayıda eylem organize etmiş ve eylemlere bizzat katılmıştı. PKK için önemli bir kadro olan M.TAŞKIN'ın etkisiz hale getirilmesinin örgüt tabanında moral ve motivasyon kaybına yol açacağı belirtildi.