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Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun Eris varyantı sebebiyle vefat etmediğini belirterek, "Bu kara propaganda bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 10:36, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 10:46
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Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun Eris varyantı sebebiyle hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın. Bilindiği gibi, Erzin Devlet Hastanesi Başhekimimiz Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nu yakın bir tarihte kaybettik. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ne acıdır ki arkadaşımız Dr. Ersin'in vefatı, bilhassa hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır."

"Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur"

Eris varyantı ile ilgili çıkan propagandanın bilimsellikten uzak olduğunu belirten Koca açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor! Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa, o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi?

Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere "sosyal bir depresyona" sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur."

"Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır"

Covid-19'la mücadelede artık toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma gibi benzeri tedbirler uygulanmayacağının altını çizen Bakan Koca şunları aktardı:

"Covid-19'la mücadelede, radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insanımızın sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini, milletçe uyum içinde yaptık. Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 Milyon müsterih olsun.

Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Covid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen, bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan bir takım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur.

Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime, kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın."

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