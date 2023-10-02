Ek kontenjan, lisansüstü, DGS, yetenek sınavı öğrencileri için yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, Ek Kontenjan, Özel Yetenek Öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 10:56, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 11:01
Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:
DUYURU
Yatay Geçiş,
Dikey Geçiş,
Yüksek Lisans,
Doktora,
Ek Kontenjan,
Özel Yetenek Öğrencileri için;
Yurt Başvuruları Başladı!