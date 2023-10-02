Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anket sonucu yayımlandı
ORC Araştırma şirketi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 12:07, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 12:09
ORC Araştırmanın anket sonucu şu şekilde:
ADANA Büyükşehir B. Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?
Muhalefet seçmenlerinin tercihlerinde öne çıkan isimler
Soner Çetin %34,7
Zeydan Karalar %28,8
Cumhur İttifakı seçmenlerinin tercihlerinde öne çıkan isimler
Hüseyin Sözlü %25,8
Jülide Sarıeroğlu %19,6