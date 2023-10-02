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İş ve meslek danışmanları, Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladı

81 ildeki tüm üniversitelerin öğrenci ve mezunları, Yetenek Kapısı'na, www.yetenekkapisi.org adresinden ulaşabilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 12:10, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 12:11
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İş ve meslek danışmanları, Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladı

İş ve meslek danışmanları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladı.

Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yapılan açıklamada, iş ve meslek danışmanlarının, Üniversite Kariyer Merkezlerince sunulan hizmetleri tüm öğrenci ve mezunlar için ulaşılabilir hale getirmek, gençlerin iş gücü piyasası ile etkileşimlerini güçlendirmek ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Açıklamada, gençlerin kendilerini tanımalarına, kişisel ve mesleki özelliklerini fark etmelerine, meslekler hakkında bilgi edinmelerine ve edindikleri bilgileri bireysel bazda değerlendirerek kendilerine uygun iş, meslek seçimi konusunda karar vermelerine yardımcı olmak üzere çalışan iş ve meslek danışmanlarının, Yetenek Kapısı üzerinden tüm üniversite öğrenci ve mezunlarına hizmet vereceği kaydedildi.

Üniversite öğrencilerine kariyer danışmanlığı sağlama konusunda alanında yetkin ve sisteme tanımlanan 345 iş ve meslek danışmanının, Yetenek Kapısı Platformu'na tanımlandığı aktarılan açıklamada, uygulamanın kapsamının ilerleyen günlerde genişletileceği bildirildi.

Açıklamada, 81 ildeki tüm üniversitelerin öğrenci ve mezunlarının, Yetenek Kapısı'na www.yetenekkapisi.org adresinden ulaşabileceği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş ve meslek danışmanlarının, üniversiteli gençlerin kariyer hayallerini gerçekleştirmeye yönelik bir adım daha attıklarını belirtti. Bakan Işıkhan, "İş ve meslek danışmanlarının, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladı. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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