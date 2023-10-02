Erdoğan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj gönderdi

'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
LPG'ye zam bekleniyor
LPG'ye zam bekleniyor
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Spekülatör araziye dadandı
Spekülatör araziye dadandı
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Kocaeli'de sağanak etkili oldu
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 14:04, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 14:06
Yazdır
Erdoğan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj gönderdi

Erdoğan, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne gönderdiği mesajda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında "Güçlü Sermaye Piyasaları; Güçlü Türkiye" ana temasıyla düzenlenen kongrenin, tüm yatırımcılar için hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet'in yüzüncü yılında daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle çıktıkları yolda durmadan, dinlenmeden yürüdüklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası mahiyetinde olan Orta Vadeli Program'ı, eylül ayı başında kamuoyu ve iş dünyasıyla paylaştıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme ve ticaretten fiyat istikrarına, finansal istikrardan beşeri sermaye ve istihdama, yeşil ve dijital dönüşümden afet yönetimine, kamu maliyesinden iş ve yatırım ortamına kadar tüm temel başlıklarda gerçekçi, uygulanabilir ve Türkiye'nin potansiyeliyle uyumlu hedefler belirlediklerini kaydetti.

Milletin de desteğiyle bu hedefleri gerçekleştireceklerine inandıklarını belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"6 Şubat depremlerinin yol açtığı tahribatı ortadan kaldırırken, sağlıklı ve kaliteli bir ekonomik büyümeyle istihdamı artırmayı, enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlayışla bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği daha da güçlendirerek, doğrudan yabancı yatırımları ülkemize çekmeyi planlıyoruz. Yine bu dönemde uzun süredir üzerinde çalıştığımız İstanbul Finans Merkezi projemizin de meyvelerini toplamaya başlayacağız. İstanbul Finans Merkezi ile ülkemizi finans alanında da bir merkez haline getirmeyi istiyoruz. Son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz. Otomatik Katılım Sistemi'ne ek olarak, ikincil bir emeklilik sisteminden halka arzların artırılmasına, Türk lirası cinsi ürünlerin cazibesinin ve çeşitliliğinin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede adımlar planladık."

Erdoğan, seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin, bu gayretlerinde yol gösterici olacağına inandığını aktardı.

Türkiye'ye güvenen, ülkeye yatırım yapan, Türk ekonomisinin aydınlık geleceğine itimat eden tüm yatırımcılara kapılarının da gönüllerinin de açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, kongrenin başarılı geçmesini diledi ve icrasında görev alanlara teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber