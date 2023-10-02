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Saadet Partisi'nden TBMM açıklaması: Sayın Karamollaoğlu protokol gereğince ayağa kalkmıştır

Saadet Partisi Genel Merkezi dün TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması için TBMM Genel Kurulu girişi sırasında Temel Karamollaoğlu'nun ayağa kalkmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 14:06, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 14:13
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Saadet Partisi'nden TBMM açıklaması: Sayın Karamollaoğlu protokol gereğince ayağa kalkmıştır

Dün yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında locada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ayağa kalkmadığı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin Saadet Partisi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sayın Temel Karamollaoğlu, protokol gereğince ayağa kalkmıştır. Ülkemizin binbir dertle boğuştuğu, ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bu dönemde kamu kaynaklarıyla yanıltıcı haberleri dolaşıma sokanları en hafif tabirle kınıyoruz." denildi.

'Siyasi rekabetin, nezaket ve saygı çerçevesinde yürütülmesine inanıyoruz'

Açıklamanın tamamı şöyle:

TBMM'nin açılış gününde bile bazı medya organlarının gerçeklerden saparak yaratmaya çalıştığı gündemleri üzülerek görmekteyiz. Sayın Temel Karamollaoğlu, protokol gereğince ayağa kalkmıştır. Ülkemizin binbir dertle boğuştuğu, ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bu dönemde kamu kaynaklarıyla yanıltıcı haberleri dolaşıma sokanları en hafif tabirle kınıyoruz. Kamuoyunun bu tür yönlendirmelere karşı bilinçli olmasını diliyoruz. Gerçekler, kırpılmış karelerden daha büyüktür. Ayrıca siyasi rekabetin, nezaket ve saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Türkiye siyasetinin daha olgun ve yapıcı bir zemine taşınması için çaba göstermeye devam edeceğiz.

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