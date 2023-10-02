Gümrük vergilerini eksik gösterip araç satışı yapan 9 sanığa dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 26 Ağustos 2022'de suç duyurusunda bulunduğu ve rapor hazırladığı belirtildi.

İddianamede yer alan raporda, bir otomobil şirketinin yaptığı bazı otomobil ithalatlarının incelendiği, şirket yetkililerinin yurt dışında yerleşik şirketlerden satın alarak ithal ettikleri 428 aracın Yeşilköy Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilen faturalarındaki değerlerin gerçeği yansıtmadığı tespiti yapıldı.

Araçlar hakkında çift fatura düzenlendiği ve bunlardan yalnızca birisinin gümrük müdürlüğüne ibraz edilerek faturadaki tutarın araç değeri olarak beyan edildiği aktarılan raporda, ibraz edilmeyen ikinci faturaların ise ön ödeme/kapora faturası olduğu, aslında araçların satış bedelinin bir kısmına tekabül ettiği kaydedildi.

Araçların gerçek değeri ile ithalat sırasında müdürlüğe ibraz edilen faturalar arasındaki farkın ilgili firmanın banka hesaplarından veya önceden anlaştıkları başkaca firmaların banka hesaplarından yurt dışına araç bedeli olarak transfer edildiği aktarıldı.

Toplam 428 araçtan 4'ünün Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulduğu, 4'ünün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca halihazırda soruşturulduğu, 2'sinin ise sehven tekrardan bu dosyada ihbara konu edildiği, son olarak 1 aracın ise ithalat işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilen iddianamede, 11 araç hakkında bu dosyada işlem tesis edilmediği ifade edildi.

Sanıkların suçlamaları kabul etmediklerini anlatılan iddianamede, somut olayda şasi numaraları belirtilen araçların ülke içindeki mevcudiyetlerinin bizatihi suç teşkil ettiği, bu kapsamda araçların müsadere edilmeleri gerektiğinin tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, "Sanıkların birlikte suç işleme iradesi kapsamında hareket ederek, sonuncusu 28 Aralık 2020 tarihinde olmak üzere birden fazla kere, gümrük vergileri eksik ödenmiş suç konusu araçları ülkeye sokmak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri kanaatine varılmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Aralarında bir anonim şirketin de olduğu 9 sanığın "resmi belgede sahtecilik" ve "eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak" suçlarından toplam 7 yıldan 29 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.