Maç bitti ortalık karıştı: Başkan silahla soyunma odasını bastı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 6'ncı haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin 1-0 sahadan galip ayrıldığı maçın ardından Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak'ın korumaları ve kulüp yöneticileri ile Zonguldak Kömürspor soyunma odasını bastığı, futbolcuları darp ettiği iddia edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, kaleci Egemen Yaylı'nın aldığı tekme darbeleri sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Öztürk ayrıca, "Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir ihmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık." dedi.

"KALECİMİZ ALDIĞI TEKME DARBELERİYLE YERE YIĞILDI"

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Öztürk'ün yaptığı açıklama şu şekilde: "01/10/2023 tarihinde oynanan Vanspor müsabakası sonunda Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar soyunma odası ve koridorlarda devam etmiştir. Olayların bitiminde kalecimiz aldığı tekme darbeleriyle yere yığılmıştır. Sonrasında 112 vasıtasıyla hastaneye kaldırılmıştır. Olaylara sebep olanların bilindiği halde emniyetin bu kişilerle olay sonrası birlikte olması manidardır. Hiçbir şey olmamış gibi emniyet amirinin tavrı da hoş değildir." diye konuştu.

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Vanspor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu ise "Kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür. Bizler örf ve adetlerimiz gereği misafirperverliğiyle bilinen, bunu kendisine şiyar edinen bir millet ve camiayız. Evimizde misafir ettiğimiz tüm kulüp başkanları başta olmak üzere; teknik kadroları ve futbolcu kardeşlerimiz çok iyi bilir ki, gerek maç öncesi misafir edip, gerekse maç sonrası gelenek haline getirdiğimiz; karşı takımın soyunma odasına girip, camiamız adına skor ne olursa olsun tebrik edip, varsa bir eksiğimiz-hatamız diye helallik isteriz. Bugünkü karşılaşma sonrası, önceki sezon takımımızda oynayan, bizlere emek veren, futbolcu kardeşimiz Nuri Terliksiz'in tribünleri kışkırtmak adına hareket çekmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesinin akabinde; birçok olaya sebebiyet vermiştir." dedi.

"DARP OLAYI YAŞANMADI"

Hanoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Yaşanan bu talihsiz olayın ardından kulüp başkanımızın adeta gelenek haline getirdiği 'misafir takım soyunma odasına gidip hem tebrik edip, hem yaşanan talihsiz olaylarla ilgili istişare niyeti' ne yazık ki suistimal edilmiştir. Bahse konu darp olayı ve silahlı baskın asla yaşanmamıştır. Bu durumun aksine misafir takımımız kalecisi Egemen Yaylı'nın maç esnasında aldığı darbelerden dolayı, rahatsızlanmış ve hastaneye götürülmüştür. Haberinin ardından kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hastaneye intikal etmiş, tedavisinin hızlandırılması amaçlı hastane yönetimi ile görüşmüş ve tedavi süreci boyunca da kendisine eşlik etmişlerdir. Bu minvalde Zonguldak Kömürspor camiasını saygıyla selamlıyor, ligde başarılar diliyoruz.