Engelli çocuğu bulunan memur, emekli olduğunda hizmet yılı nasıl hesaplanır?

Soru: Merhabalar sayın ilgili. Sizlere emeklilik hususunda bilginize müracaat etme gereği duydum, yardımcı olursanız çok memnun olurum. Memuriyet göreve başlama tarihim:01 E 1998, kamudan öğretmen olarak temmuz 2023 de emekli oldum. Ağır engelli kızımdan dolayı 5510 sayılı kanun 28.maddesinin 8.fıkrasından faydalanıyorum. Emekli sandığınca tarafıma 24 yıl 10 ay üzerinden aylık bağlandı ve 24 yıl üzerinden de ikramiye ödemesi yapılmıştır. Ancak 5510 sayılı kanun 28.maddesinin 8.fıkrasından faydalandığım için toplam sgk hizmet cetveli dökümünde ve hitap hizmet dökümünde toplam hizmet sürem 28 yıl 6 ay 11 gün görünmektedir. Benim sizden öğrenmek istediğim ise; 5510 sayılı kanun 28.maddesinin 8.fıkrası gereğince sigorta süreme eklenen 3 yıl 8 aylık süre emekli aylığı ve emeklilik ikramiye hesabına dahil ediliyor mu? saygılarımı sunarım iyi günler efendim.

Detaylar Değerlendirmeler;

İlk defa 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni uygulama olan ve ağır engelli çocuğu bulunan kadın memurların, bu durumun tespit edildiği tarihten sonra geçen sürelerinin dörtte biri memurun emeklilik hizmet sürelerine eklenmektedir. Böylelikle emeklilik için aranılan hizmet süresi daha önce tamamlanabilmektedir.

5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü;

"Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir."

Hükmün yorumu;

5510 sayılı Kanun 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen süre ile sınırlı olan bu düzenleme ile ağır engelli çocuğu bulunan kadın memurların her çalıştıkları sürenin dörtte biri çalışma sürelerine eklenmektedir. Eklenen süre kadar da kadın memurun emeklilik yaş haddinden indirilmektedir. EYT kapsamında olanlar için yaş şartı aranmamakla birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan kadın memurlar için aranılan 58 yaş haddinden eklenilen süre kadar indirilme işlemi yapılmaktadır. Böylelikle, 2008 yılı Ekim ayında 5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan yasal düzenleme ile ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalılar, emeklilik şartlarını belirli bir oranda daha erken tamamlayabilmektedirler.

2008 yılı Ekim ayından önce geçen süreler bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

Hem 5434 e tabi kadın memurlar, hem de 5510 a tabi kadın memurlardan bu durumda olanlar yararlanmaktadırlar.

Bu eklenen ilave süre sadece bir çocukla sınırlı olmaktadır.

Bu ekleme süreler, yalnızca kadın memurlara verilmekte, malul çocuğu bulunan erkek memurlara verilmemektedir.

Bu süre emekli aylığı ve emekli ikramiyesini etkiler mi?

Kanunla verilmiş olan ve otomatik olarak hizmet sürelerine eklenmesi gereken bu sürelerin bir şart aranmadan memurun hem emekli aylığını yükseltmesine hem de emekli ikramiyesi hizmet yılının artmasını sağlayacağını değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz:

Sizin durumunuzun SGK tarafından incelenip, ağır engelli çocuğunuzun olduğu ve bu karardan sonra geçen ve hizmetlerinize eklenen sürelerinizin tamamının emekli aylığınızda uygulanması gerektiğini, emekli ikramiyesinde uygulanmasında da yine hizmetlerinize eklenmesi gerektiğini, ancak emekli ikramiyesi ödenmesi her tam yıl hizmete karşılık verildiğinden, bu hesabın yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Sizin belirttiğiniz bilgiler ışığında, şayet çalışma süreleriniz dörtte birinin eklenmesi sonucunda 28 yıl 6 ay 11 gün hizmet süreniz oluyorsa (varsa sigortalı çalışmalarınız dışında) ve SGK size sadece 24 yıl üzerinden emekli aylığı bağlamışsa ve bu süreye ikramiye ödememişse burada bir eksikliğin olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Şayet, 28 yıl 6 ay 11 gün hizmet toplamınızın tamamı memurluk ve ağır engelli çocuğunuzdan dolayı verilen ek hizmetlerinizin toplamı ise, SGK tarafından size 28 yıl 6 ay 11 gün hizmet üzerinden emekli aylığınızın bağlanması gerektiğini ve 28 tam yıl hizmetinize karşılık ta emekli ikramiyesi ödemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Tavsiyemiz, durumunuzla ilgili yazılı olarak müracaatınızı yapmanız ve bilgi almanız olacaktır. Müracaatınızı SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına (Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhıye/Ankara) yapmanız olacaktır.

Genel Değerlendirmemiz:

Malul çocuğu bulunan kadın memurlar için önemli bir uygulamadır. Ancak ağır engelli çocuğu bulunan babaların da bu kapsama alınmasını sağlayacak bir değişikliğin yapılmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

